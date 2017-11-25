Лондон, 25 ноября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Ряд западных СМИ, в основном британских, опубликовали материалы, посвященные обзору новой российской атомной подводной лодки стратегического назначения «Князь Владимир», которая была спущена на воду 17 ноября 2017 года в Северодвинске.

Mil.ru Подводные лодки проекта 955 «Борей»

В частности, издание Daily Mail приводит недостоверные техническое характеристики подлодки «Князь Владимир». Издание утверждает, что субмарина якобы несет в себе 20 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». А каждая из этих ракет имеет разделяющуюся головную часть по 150 килотонн каждая.

Стоит отметить, что в реальности на подлодке «Князь Владимир» только 16 ракет «Булава».

Daily Mail отмечает, что МБР «Булава» могут быть запущены на расстояние до 9,3 тыс. километров. Подлодка способна погружатся на рабочую глубину до 400 метров, что делает её практически невидимой для локаторов.

Основным конкурентом «Князя Владимира» западные СМИ называют американские атомные подводные лодки класса «Огайо». Эти субмарины несут в себе 24 межконтинентальные баллистические ракеты Trident II, но эти ракеты имеют меньшую дальность поражения, чем российские МБР «Булава». К тому же, рабочая глубина «Огайо» значительно меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А». Сейчас проходят активные ходовые испытания новой подлодки. Планируется, что в состав Северного флота она вступит уже в 2018 году.

Кроме того, на верфях «Севмаша» достраиваются ещё четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей». Все они будут спущены на воду до 2022 года.