Гавана, 25 ноября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Куба вступает в новый политический цикл, начавшийся с конца 60-летнего правления Фиделя Кастро, сообщает 25 ноября Reuters.

Фидель и Рауль Кастро в горах Сьерра-Маэстра, 1954-56

Фидель Кастро, скончавшийся ровно год назад — 25 ноября 2016 года, был культовой фигурой для коммунистического движения, он умер в возрасте 90 лет.

В последние годы Кастро, которого называют иконой «холодной войны», в связи с состоянием здоровья удалился в тень и передал полномочия своему младшему брату Раулю Кастро.

Официально Рауль Кастро возглавляет Кубу с 2008 года, поэтому многие эксперты считают, что смерть его великого брата мало что изменит в политике островного государства.

Отношения между Кубой и Соединенными Штатами за последний год ухудшились, что связывают с избранием президентом в США Дональда Трампа.

Однако Раулю Кастро 86 лет, и он подтвердил свое намерение уйти в отставку в 2018 году, тогда, с новым руководством во главе страны Гавана может постепенно трансформироваться, считает издание.