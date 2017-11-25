Одесса, Украина, 25 ноября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Бывшего главу одесского отделения неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко задержали по подозрению в организации беспорядков 18 ноября в Городском саду Одессы, сообщает 24 ноября «Думская».

(сс) George Hodan Арест

Согласно сообщению, неонациста задержали по решению Приморского районного суда Одессы. Одним из свидетелей против Стерненко выступил глава Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин, протокол допроса которого представили в суде. По словам Головина, подсудимый бил его ногами.

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После показаний свидетеля Стерненко начал всячески увиливать, заявив, что он не понимает русскую речь Головина, и потребовав себе дипломированного переводчика. Когда же переводчик прибыл, украинский националист попытался отказаться от его услуг, поскольку он якобы «болгарист и без диплома», однако судья отклонил жалобу неонациста.

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Суд установил для Стерненко право выхода из-под стражи под залог в размере 608 тыс. гривен ($22,63 тыс.).

Напомним, 18 ноября в ходе столкновений украинских радикалов с полицией пострадали 10 сотрудников правоохранительных органов. Конфликт после с того, как в одесском Городском саду около 200 человек с символикой «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили митинг.