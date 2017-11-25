Пекин, 25 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Успешный запуск спутников дистанционного зондирования состоялся с космодрома Сычан в провинции Сычуань в Китае, сообщает 25 ноября газета «Жэньминь жибао».

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Запуск состоялся в 2:10 по пекинскому времени 25 ноября при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

Спутники были выведены на заданную орбиту в рамках очередной космической миссии, которая была признана состоявшейся.

Спутники будут проводить электромагнитные исследования и другие опыты в рамках своего цикла функционирования.

Напомним, что данный запуск является уже 256-й по счету миссией китайских ракет-носителей семейства «Чанчжэн». 22 ноября состоялся успешный запуск ракеты «Чанчжэн-6» с тремя спутниками на борту.