Москва, 25 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В России будет запущен виртуальный мобильный оператор под брендом Virgin. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По информации издания, проект будет осуществлён на базе сети сотового оператора «Т2 РТК Холдинг», оказывающего услуги под брендом Tele2. В компании «Тривон Нетворкс», работающей под брендом Virgin Connect, подтвердили эту информацию.

Отмечается, что тестовый запуск оператора состоится 27 ноября. В этот день планируется выступление основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона на конференции Synergy Global Forum в Москве.

Начало коммерческой эксплуатации проекта запланировано на первую декаду декабря.