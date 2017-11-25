Киев, 25 ноября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Итоговая декларация саммита «Восточное партнерство» недостаточно «амбициозна», заявил глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 24 ноября, сообщает «iPress.ua».

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Согласно сообщению, пятый саммит «Восточного партнерства» прошел 24 ноября в Брюсселе. В нем приняли участие лидеры стран «Восточного партнерства» и стран-членов ЕС, а также депутаты Европейской народной партии (ЕНП). Перед саммитом в ЕНП разгорелся конфликт в связи с высылкой Киевом с Украины нескольких граждан Грузии, в том числе журналистов. Президента Украины Петра Порошенко обвинили в необоснованности депортации и слабых темпах борьбы с коррупцией.

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После этого 24 ноября Порошенко провел встречи с канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, президентом Румынии и генеральным секретарем НАТО. В ходе саммите президент Украины заявил, что Киев намерен вступить сразу в четыре «союза» внутри ЕС: энергетический и таможенный союзы, цифровой рынок и Шенгенская зона.

Однако, конечная декларация саммита не была настолько «амбициозна», как того хотел Туск. В частности, речь идет о «политическом и экономическом сближении» стран «Восточного партнерства» с ЕС, а не их интеграции в союз. Также не был и расширен формат «Восточного партнерства» до «Восточное партнерство +».

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Также европейские политики неоднократно подчеркивали, что в ближайшее время Украина не вступит в Евросоюз, как бы она того не хотела. Еврокомиссар по вопросам европейской политики и соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что в ближайшие три года Украина, Молдавия и Грузия точно не станут членами ЕС.

Напомним, в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». Однако, в реальности Киев смог пока получить только безвизовый режим, хотя Порошенко и назвал это «историческим событием». Ни членство в НАТО, ни вступление в ЕС пока что Украине «не грозит».