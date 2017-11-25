Москва, 25 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В декабре в Москве можно будет увидеть метеорные потоки Геминид и Урсид. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Pxhere.com Метеоритный дождь

«Декабрьское небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями и двумя звездопадами», — говорится в сообщении.

Максимум действия метеорного потока Геминиды ожидается 14 декабря. А Урсиды можно будет увидеть 22 декабря.

Отмечается, что по количеству «падающих звёзд» Геминиды превосходят все остальные ежегодные метеорные потоки, в том числе Персеиды, которые наблюдаются в августе.

Метеоры способны падать с частотой до 120 метеоров в час в ночь максимальной активности.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе наблюдался метеорный поток Персеиды.