Киев, 25 ноября, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Причиной провала недавнего наступления вооруженных сил Украины на позиции ДНР является сообщение одного из волонтеров, который раскрыл планы украинских силовиков о готовящейся атаке, передает 24 ноября ТСН.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Представитель штаба 54-й бригады ВСУ сообщил, что в результате неожиданного нападения планировалось захватить часть территории ДНР и выйти к окраине Горловки.

«Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности», — сообщил офицер.

План был сорван из-за публикации в интернете одного из своих — волонтер бригады сообщил о готовящемся наступлении в социальной сети, после чего ополчение Донбасса укрепило оборону позиций.

В итоге ВСУ смогли населенные пункты Травневое и Гладосово, расположенные на линии разграничения сторон.

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Ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг предположил, что военный конфликт на востоке Украины может разгореться с новой силой зимой 2017—2018 годов в связи тем, что земля промерзнет и украинским силовикам будет легче перемещать тяжелую технику.