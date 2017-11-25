Вашингтон, 25 ноября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Канада, обвиненная США в том, что помогала российским спецслужбам взламывать электронную почту, как ожидается, признает свою вину на следующей неделе, сообщает 25 ноября Reuters.

(сс) succo Суд

Канадский хакер Карим Баратов, обвиненный во взломе сервиса Yahoo, должен предстать перед федеральным судом в Сан-Франциско 28 ноября.

Баратов был арестован в Канаде и экстрадирован в США, обвиняемый отказался воспользоваться своим правом оспорить подобное решение. Адвокат подсудимого отказал от комментариев по данному поводу.

Напомним, Министерство юстиции США в марте 2017 года выдвинуло обвинения против Карима Баратова и трех других мужчин, в числе которых два офицера ФСБ России, во взломе и краже 500 млн учетных записей сервиса Yahoo в 2014 году.

По данным правоохранительных органов США, сотрудники российских спецслужб Дмитрий Докучаев и Игорь Сушкин заплатили хакерам за данное преступление. Россия отвергает подобные обвинения.