Тула, 25 ноября, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Торжественное собрание, посвященное юбилею одного из старейших оборонных предприятий — завода «Арсенал», а также 66-й годовщине основания завода «Стрела», состоялось в Туле 24 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства области.

tazik Завод «Арсенал», г. Тула

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев поздравил коллектив предприятия и зачитал поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

«На протяжении веков Тула по праву носит звание столицы русского оружия. Сегодня она сохраняет свой звучный титул во многом благодаря вам — работникам и ветеранам научно-производственного объединения «Стрела». Коллектив предприятия — слаженная, профессиональная команда. Вы успешно решаете инженерные и конструкторские задачи любой сложности. Своим трудом вносите весомый вклад в поддержание обороноспособности страны. За 66 лет сотрудники «Стрелы» создали более 40 различных образцов радиоэлектронного вооружения. Многие из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Можно с уверенностью сказать, что «Стрела» остаётся одним из самых передовых и эффективных предприятий Тульской области. Уверен, что оно и впредь будет сохранять лидирующие позиции в отечественной оборонной промышленности».

Дмитрий Ломовцев вручил передовикам производства региональные награды.

ПАО «НПО «Стрела» — разработчик и изготовитель радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями, а также другого радиоэлектронного оборудования. Предприятие входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», динамично развивается, наращивая выпуск продукции военного и гражданского назначения.

История завода берет свое начало в 1787 году, когда по указу императрицы Екатерины II на старом фундаменте главного корпуса Оружейного двора был построен комплекс каменных сооружений Арсенала с мастерскими, кузницами и складами, в которых осуществлялось хранение, техническое обслуживание, ремонт и отпуск в армию готового оружия.

До Октябрьской революции и в первые годы советской власти «Арсенал» принадлежал Артиллерийскому ведомству и, как и ранее, выполнял свои основные функции. Во времена Великой Отечественной войны он был переделан в автомастерские для ремонта легендарных боевых реактивных пусковых установок «Катюша». В 1951 году произошла реорганизация автомастерских по производству радиолокационных станций наземной артиллерийской разведки. В 1954 году при заводе организовали особое конструкторское бюро по сопровождению производства и разработке новой техники. В 1979 году ОКБ было преобразовано в НИИ «Стрела».