Москва, 25 ноября, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» составили рейтинг самых любимых у российских слушателей музыкальных исполнителей, первое место досталось Егору Криду, полный список пресс-служба компании озвучила 24 ноября.

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Рейтинг составлялся на основе лайков пользователей сети, на данный момент Егор Крид получил подобные оценки от 1,1 млн российских слушателей.

В первую пятерку самых популярных исполнителей попали: рэпер Баста, группа «Кино», группа Serebro и певица Loboda.

Среди композиторов самой большой популярностью у российских пользователей музыкальных сервисов пользуется Вольфганг Амадей Моцарт.

Певица Sia заняла первое место среди иностранных исполнителей. Аналитики сервиса отмечают, что за последний год быстрее всех популярность набирала хип-хоп команда «Грибы».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британский журнал New Musical Express назвал альбом Melodrama новозеландской певицы Лорд лучшим альбомом 2017 года. Второе место заняла группа Wolf Alice (альбом Visions Of A Life), третье — хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар.