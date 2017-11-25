Киев, 25 ноября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Партию бронированных медицинских автомобилей получил Киев, заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, сообщает «Тиждень.ua».

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По его словам, Украина полностью готова к тому, чтобы начать принимать поставки летального вооружения из США, однако вопрос по-прежнему не решен. Муженко уверен, что если Соединенные Штаты начнут поставлять Киеву оружие, то другие страны-члены НАТО последуют примеру США.

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Генерал армии отметил, что из США на Украину в случае положительного решения о предоставлении летального оружия будут поставляться системы противовоздушной обороны, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

«Они являются критическими для Вооруженных сил, и наша оборонная промышленность пока не может нас этим обеспечит», — сказал Муженко.

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Он добавил, что на данный момент на Украину уже прибыла партия бронированных медицинских автомобилей, которые в скором времени поступят в ВСУ. Муженко напомнил, что автомобили — нелетальная техника, а Украина остро нуждается в оружии, способном убивать.

Напомним, ранее Конгресс (парламент) США принял закон, разрешающий поставки Украине летального оружия. Однако до подписания закона президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом поставки не начнутся.