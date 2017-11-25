Вашингтон, 25 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В декабре 2017 года американская пивоваренная компания Budweiser отправит на МКС зерна ячменя, в течение месяца зерна будут там пророщены, после чего они возвратятся на землю, об этом 25 ноября сообщил телеканал Fox News.

Pxhere.com Ячмень

После того, как зерна вернутся на землю, они будут тщательно изучены специалистами. Компания хочет провести подобный эксперимент для того, чтобы узнать, как зерно ячменя будет развиваться в условиях невесомости.

Напомним, 11 марта 2017 года на одном из мероприятий, проходившем в городе Остин (штат Техас, США), представители Budweiser заявили, что компания хочет научиться варить пиво на Марсе.

Они пояснили, что в марсианской среде сварить пиво будет не так-то просто, одна из проблем заключается в том, что на красной планете существует недостаток воды.

Также там есть проблема с солнечным светом (это может повлиять на рост хмеля) и атмосферным давлением, при попытке сварить пиво в таких условиях астронавт или колонист может получить «пенистый отстой».

Тем не менее, компания пообещала, что предоставит человечеству технологию марсианского пивоварения к тому моменту, когда оно будет готово колонизировать красную планету.