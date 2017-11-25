Пекин, 25 ноября, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Джибути является важным партнером Китая на востоке Африки и призвал китайские предприятия инвестировать в эту страну, сообщает 24 ноября агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Премьер КНР Ли Кэцян

"Китай и Джибути продолжат углублять взаимное доверие и партнёрство в рамках модели сотрудничества Юг-Юг», — заявил Ли во время встречи с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле.

Китай будет работать с Джибути в сфере развития инфраструктуры и промышленных производственных мощностей, сделав страну региональным торговым и логистическим хабом и улучшив тем самым благосостояние проживающих там граждан, отметил, в свою очередь Ли.

«Китай призывает устоявшиеся предприятия инвестировать в Джибути и выражает надежу, что страна предложит удобные и безопасные условия для китайских компаний», — отметил премьер.

Гелле, в свою очередь, поприветствовал продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество, которое было заложено еще 38 лет назад во время установления дипломатических отношений между странами. Он поблагодарил поддержку Китая развития Джибути и заявил, что страна будет использовать свои географические преимущества в целях дальнейшего сотрудничества с Китаем.

Напомним, что президент Джибути Исмаил Омар Гелле 24 ноября прибыл с официальным визитом в Китай, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и развития отношения двух стран в рамках китайского проекта «Нового шелкового пути».