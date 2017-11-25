Якутск, 25 ноября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В ознаменование всероссийского праздника День матери глава Якутии Егор Борисов вручил государственные награды многодетным матерям республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Вручение знака «Мать-героиня»

Знаками «Мать-героиня Республики Саха (Якутия)» впервые награждены 14 матерей, родившие и воспитавшие десять и более детей. Первыми из рук главы региона получили награды мать 14 детей Саргылана Петрова из села Аллага Сунтарского улуса, а также родившие и воспитывающие по 12 детей Акулина Львова из села Сунтар и Лидия Спиридонова из села Маар Нюрбинского района. Женщины получили единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

Знак Республики Саха (Якутия) «Мать — героиня» (женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей), а также знак «Материнская Слава» I, II, III степеней (женщинам, родившим и воспитывающим семь, восемь, девять детей) были учреждены 21 апреля 2017 года указом руководителя региона. Это стало дополнительной мерой стимулирования рождаемости. В Якутии также практикуется единовременная соцвыплата на строительство жилого помещения семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей (в среднем, на одну семью — 2,5 млн рублей в зависимости от состава семьи).

«Нашей семье в 2012 году выделили грант и микроавтобус, а летом этого года мы получили субсидию на приобретение квартиры в городе Якутске. Я и вся моя семья счастливы!», — сказала на торжественном вечере, посвященном Дню матери, одна из награжденных, Акулина Львова.

По показателям естественного прироста населения Республика Саха (Якутия) традиционно занимает первое место среди субъектов ДФО. Суммарный коэффициент рождаемости в республике в 2016 году составил 2,09 детей на женщину, что превышает среднероссийский показатель и средний уровень по Дальнему Востоку. На начало 2017 года в республике проживает 21 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 72,6 тыс. детей (в 2016 году — 17 тыс.).