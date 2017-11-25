Пекин, 25 ноября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с вступлением в должность, сообщает 25 ноября агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В своей приветственной телеграмме Си отметил, что Китай и Зимбабве являются хорошими друзьями, партнерами и братьями. Двусторонние отношения между странами были испытаны на прочность временем и изменяющейся геополитической ситуацией.

Китай глубоко ценит традиционную дружбу с Зимбабве и готов сотрудничать с этой страной на укрепление всестороннего сотрудничества и развития двусторонних отношений.

По его мнению, это принесет благо обеим странам, народам, проживающим на территории этих стран, а также стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан содержание поздравительного сообщения китайского лидера.

Напомним, что 75-летний Эммерсон Мнангагва 24 ноября был приведен к президентской присяге на стадионе в центре зимбабвийской столицы города Хараре. В ноябре 2017 года он был отстранен экс-президентом Зимбабве Робером Мугабе с поста вице-президента страны, после чего разгорелся внутриполитический кризис.

В результате давления военных в форме мягкого государственного переворота, 93-летний Мугабе вынужден был оставить должность президента. Отставка состоялась 21 ноября.