Луганск, 25 ноября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий оставил пост главы республики по состоянию здоровья. В соответствии с его решением к обязанностям главы ЛНР 24 ноября приступил министр государственной безопасности Леонид Пасечник, его заявление распространило издание «Русская Весна».

Gtrklnr.com Игорь Плотницкий

«В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики, впредь — до предстоящих выборов», — сообщил Пасечник

Ранее информацию о наличии заявления от Плотницкого подтвердил председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

«Поступило заявление Плотницкого Игоря Венедиктовича о сложении с себя полномочий Главы республики», — пояснил спикер парламента республики.

В своем выступлении и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник объяснил уход Плотницкого состоянием здоровья — многочисленными боевыми ранениями и контузией.

Он также подчеркнул, что уход Плотницкого с поста главы ЛНР не повлияет на исполнение республикой обязательств, принятых в соответствии с «минскими соглашениями», так как Плотницкий назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

Кроме того, Пасечник заверил, что республика продолжит исполнять взятые обязательства по исполнению договоренностей, достигнутых в Минске.

В соответствии с конституцией ЛНР, отставка Плотницкого должна быть принята депутатами народного совета. Дегтяренко выразил уверенность, что изменения в управлении республикой будут поддержаны.

В свою очередь о готовности продолжить работу в штатном режиме подтвердил председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов. Ранее он встретился с Пасечником и получил указания о работе правительства.

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