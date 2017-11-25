Киев, 25 ноября, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Военная операция украинской армии по захвату крупной территории Донецкой Народной Республики (ДНР) провалилась из-за того, что в интернете были опубликованы секретные планы ВСУ, сообщает 24 ноября ТСН.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

Согласно сообщению, 54-я бригада ВСУ намеревалась осуществить захват значительной части территории ДНР и выйти, таким образом, на окраину Горловки. План был детально продуман, командование украинской армии тщательно подготовилось к наступлению, однако все пошло совсем не так, как запланировали киевские силовики.

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О плане масштабного нападения на ДНР стало известно одному из «волонтеров» с украинской стороны, который работал в зоне ведения боевых действий в Донбассе. «Волонтер» тут же выложил секретные планы ВСУ в открытый доступ в интернете, что позволило ополченцам вовремя отреагировать на приближающуюся опасность и перегруппировать войска.

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В результате вместо масштабного наступления ВСУ ограничилась небольшими боями на передовой. По заявлениям украинской стороны, военнослужащие ВСУ все же смогли захватить два села: Травневое и Гладосово. Как отмечают сами военные, деревни практически заброшены: в них нет ни магазина, ни электричества, ни воды, ни дорог; добраться до деревень можно только через поля.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Киев не намерен способствовать мирному урегулированию конфликта, вместо этого стягивая к линии фронта новые войска и технику.