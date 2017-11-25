Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

Луганск, 25 ноября, 2017, 06:07 — ИА Регнум. «Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения и последствия контузии, — сказал Пасечник. — В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики, впредь — до предстоящих выборов».

Новый глава ЛНР выразил благодарность Плотницкому «за его решение и оказанное доверие».

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования, — сказал Пасечник. — Он является одним из подписантов Минских соглашений. Сегодня он назначен уполномоченным от Луганской Народной Республики по исполнению Минских соглашении».

Пасечник заявил о своей приверженности Минским договоренностям. Он пообещал, что ЛНР «будет последовательно исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства».

«Совет министров, Совет Луганской Народной Республики и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме, — сказал Пасечник. — Со своей стороны хочу заверить жителей Луганской Народной Республики, что сделаю все, зависящее от меня, на благо жителей Луганщины».

Напомним, Плотницкий объявил о своем уходе в отставку 24 ноября. Он объяснил свое решение состоянием здоровья. Прибывший в Москву бывший глава ЛНР теперь является уполномоченным от республики по выполнению Минских договоренностей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что отставка Плотницкого не повлияет на урегулировании украинского кризиса в рамках Минских соглашений.