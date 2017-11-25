Рим, 25 ноября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Наркотики были обнаружены у трехлетней воспитанницы детского сада в городе Бари (Апулия, Италия), передает телеканал Telebari.

ningenkamp Семейные «традиции»

У малышки, которую привели в детский сад родители, найден пакетик с марихуаной. Обнаружившая находку воспитательница пожаловалась директору садика, и та позвонила в полицию.

Приехавшие по вызову правоохранители выяснили, что в доме у девочки действительно есть наркотики: у ее отца хранилось порядка двух граммов.

Отец девочки — выходец из Нигерии 31 года. Он стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Индиана арестовали учительницу, заподозренную в употреблении наркотиков. Школьники засняли на мобильный телефон момент, когда женщина принимала белый порошок.

Полиция проверяет подлинность видеоролика и причастность учительницы к этому событию. Педагогу 24 года.