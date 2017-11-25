Вашингтон, 25 ноября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. «Смартфоны убивают Черную пятницу» — американский праздник торжества потребления уходит в «виртуал», заявляет издание The Business Insider.

Daniel Ramirez «Черная пятница»

По предварительным данным, расходы граждан накануне и в день «Черной пятницы» на покупки в интернете в 2017 году выросли на 29% по сравнению с прошлым годом. В 2016 году онлайн-продажи увеличились на 17% по сравнению с 2015 годом.

При этом даже «невооруженным глазом» видно, как год за годом редеют очереди в магазины США — «живой» ритейл явно теряет прибыль от продаж в интернете.

Косвенным признаком того, что «Черная пятница» уже не та, может являться почти полное отсутствие инцидентов с драками и травмами людей в давках на распродажах в этом году — при том, что даже в прошлом году потребители активно боролись друг с другом за товары со скидкой.

Так, в прошлом году за «Черную пятницу» только огнестрельные ранения в США получили четверо граждан — праздник потребительского счастья был омрачен стрельбой в супермаркетах Macy's в Нью-Джерси, Walmart в Рино и Wolfchase Galleria Mall в Мемфисе.

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