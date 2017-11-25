Москва, 25 ноября, 2017, 05:10 — ИА Регнум. Доверие, сотрудничество и добрососедство являются главными принципами, лежащими в основе объединения стран в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-порталу Международного Баренцева секретариата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

На вопрос о том, что у главы российского МИД «в первую очередь ассоциируются с Баренцевым регионом», министр ответил, что в основе СБЕР лежат три основных вещи.

«Прежде всего руководящие принципы нашей организации — Совета Баренцева/Евроарктического региона — доверие, сотрудничество, добрососедство, — сказал Лавров. — Именно ими мы руководствовались, разрабатывая программу российского председательства на 2015−2017 гг. в СБЕР, который остается главным механизмом интеграции в этой части Европы».

По словам министра, работа в формате СБЕР в существенной степени способствует продвижению «ценностей мира, безопасности и стабильности на всем европейском континенте».

Отвечая на вопрос об основной цели объединения в рамках СБЕР, министр заявил:

«Последовательно исходим из того, что безусловным приоритетом совместного приложения усилий по линии СБЕР должно оставаться обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона, создание комфортных условий для проживающих на Севере граждан наших стран».

Поясняя свой тезис, глава МИД сказал, что для развития региона нужно разумно использовать уникальный ресурсный и научно-инновационный потенциал Баренцева района. Между тем немаловажно в этой связи придерживаться экологических стандартов и учету интересов коренных народов.

Напомним, Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден 11 января 1993 года в городе Киркенесе (Норвегия), где проходил саммит стран Северной Европы, в котором также участвовал российский министр иностранных дел. Россия является одним из учредителей СБЕР и его постоянным членом.

Помимо России в союз входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Комиссия Европейских сообществ. В качестве наблюдателей в СБЕР состоят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Канада, Япония.