Вашингтон, 25 ноября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Отказ от участия в конкурсе на звание «Человек года» в журнале Time Magazine объяснил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Из журнала Time звонили сказать, что я, возможно, буду назван «Человеком года», как в прошлом году, но мне нужно будет дать интервью и участвовать в фотосессии, — написал Трамп. — Я сказал, что мне это, возможно, не подойдет, и отказался. Но все равно спасибо!»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2016 года редакция журнала Time Magazine объявила Трампа «Человеком года». Издание каждый декабрь называет «Человека года»: фотография фаворита появляется на обложке последнего в году номера.