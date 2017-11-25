Берлин, 25 ноября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. В случае повторных выборов Ангелу Меркель не переизберут на пост федерального канцлера Германии, свидетельствуют данные опроса Civey, сообщает Express.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Согласно данным социологического исследования, в поддержку Меркель высказались 38,5% немецких избирателей, в то время как 54% не голосовали бы за нее.

Более того, 61% опрошенных полагает, что Меркель придется уйти в отставку после неудачи в переговорах по формированию парламентской коалиции.

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Напомним, после выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года Германия находится в состоянии неопределенности, поскольку есть проблемы с формированием коалиции.

В частности, из коалиции с возглавляемым Меркель блоком ХДС/ХСС и партией «Зеленых» 20 ноября вышла Свободная демократическая партия (СДПГ). Теперь у коалиции есть только 44% мандатов в бундестаге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хейль заявил о готовности партии к переговорам с ХДС/ХСС о формировании коалиционного правительства. Условия возвращения в коалицию он не обозначил.