Анкара, 25 ноября, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о скором прекращении военной поддержки сирийским курдам, передает Associated Press.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Данная информация стала известна из заявления турецкой стороны по итогам телефонных переговоров между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам турецких чиновников, Трамп «дал четкие инструкции» о прекращении поставок оружия курдам в Сирии.

Белый дом частично подтвердил информацию — согласно заявлению американской стороны, Трамп сообщил о «предстоящих корректировках военной поддержки, оказываемой нашим партнерам в Сирии».

Де-факто единственным «партнером в Сирии», не относящимся к числу террористических организаций, для США являются курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF).