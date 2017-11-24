Минск, 25 ноября, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Отставка Игоря Плотницкого с поста главы ЛНР не скажется на урегулировании украинского кризиса в рамках Минских договоренностей, заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин в интервью «Донецкому агентству новостей».

Dnr-online.ru Денис Пушилин

Находясь на переговорах в белорусской столице, представитель ДНР подчеркнул, что Минский процесс продолжается. Он поздравил со вступлением в должность и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника.

«Нет никаких негативных предпосылок после отставки Игоря Плотницкого с поста главы республики, так как он теперь назначен уполномоченным от Луганской Народной Республики по исполнению Минских соглашений», — сказал Пушилин.

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Напомним, Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР 24 ноября — по состоянию здоровья. Сейчас обязанности главы республики исполняет Пасечник.

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Плотницкий отправился в Москву после кризиса, возникшего в республике. В России он назначен уполномоченным от ЛНР по выполнению Минских соглашений.