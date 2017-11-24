Эль-Ариш, Египет, 25 ноября, 2017, 01:08 — ИА Регнум. Власти Египта отменили планировавшееся открытие границы с Сектором Газа из-за теракта на Синае, передает Reuters.

Коран

По сообщению посольства Палестины в Египте, открытие КПП в населенном пункте Рафах отложено египетскими властями на три дня по вопросам безопасности.

Причиной отмены открытия границы с Сектором Газа стал теракт в суфийской мечети вблизи города Эль-Ариш, который унес жизни более чем 200 человек.

Напомним, 24 ноября террористы взорвали бомбу в суфийской мечети Эр-Рауда в населенном пункте Бир аль-Абед, вблизи города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, а также открыли огонь по прихожанам мечети из автоматического оружия.

По информации, имеющейся на данный момент, погибли от взрыва 235 человек, ранения получили не менее 120 человек. Всем нападавшим террористам удалось скрыться с места преступления.