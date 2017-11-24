Париж, 25 ноября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Из парижского цирка сбежал тигр, опасный зверь какое-то время находился на улицах города и позднее был убит, передает Associated Press.

Тигр

Побег тигра произошел в районе моста через Сену, примерно в двух километрах от Эйфелевой башни.

Согласно заявлению полицейских Парижа, на данный момент «опасность нейтрализована» — сотрудник цирка догнал и застрелил тигра.

Фотографии мертвого зверя, который лежит в крови на улицах города, вызвали возмущение французских пользователей соцсетей.

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