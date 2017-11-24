Киев, 25 ноября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Запрет въезда на Украину российского актера Федора Добронравова — правильное решение СБУ. Дальнейшее изменение статуса этого российского гражданина может привести к запрету сериала «Сваты», заявил председатель украинского Госкино Филипп Ильенко в интервью «Укринформ».

Цитата из т/с «Сваты». Реж. Владимир Зеленский, Андрей Яковлев. 2010. Украина Федор Добронравов и Татьяна Кравченко

Комментируя трехлетний запрет Добронравову на въезд на Украину, украинский функционер отметил, что у проблемы есть два измерения. С одной стороны, Госкино руководствуется действующим в стране законодательством — это юридическая сторона дела.

«В настоящее время в связи с запретом актеру въезда на территорию Украины оснований запрещать сериал нет, — сказал Ильенко. — Но если от Службы безопасности Украины поступит соответствующее представление в Министерство культуры о внесении фамилии этого актера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и Министерство культуры такое решение примет, мы будем обязаны отозвать прокатное удостоверение этого сериала».

Украинский деятель подчеркнул, что пока министерство культуры не приняло такого решения. Но, как он отметил, есть и другой аспект — моральный.

«С точки зрения моральной оценки ситуации, есть актер, который уже длительное время публично заявляет свою антиукраинскую позицию и действует соответственно, — заявил Ильенко. — Поэтому очевидно, что Служба безопасности Украины имела право и правильно поступила, запретив ему въезд на территорию Украины».

Напомним, 22 ноября Добронравову запретили въезд на Украину на три года - за его высказывания о Крыме, на который продолжает формально претендовать Киев. Также ему вменяется «неоднократное посещение Крыма».

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Комментируя решение Киева, Добронравов заявил, что в Крыму не был пять лет.

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Отметим, что Добронравов снялся в шести сезонах украинского сериала «Сваты» в роли водителя Ивана Будько. Предполагалось, что будет отснят и седьмой сезон, но съемки был отложены из-за государственного переворота на Украине.