Флоренция, Италия, 25 ноября, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Лестерский кодекс Леонардо да Винчи вновь вернется в Италию для показов-превью в рамках международных торжеств, которые состоятся в 2019 году в честь 500-летие со дня смерти художника. Драгоценную тетрадь для Италии одолжит ее нынешних хозяин, основатель «Микрософт» Билл Гейтс. Об этом 24 ноября сообщают итальянские СМИ со ссылкой на галерею Уффици во Флоренции.

Лестерский кодекс Леонардо да Винчи

Во Флоренции манускрипт была в последний раз в 1982 году. Именно во Флоренции Леонардо в 1506 году начал делать свои заметки, завершил он их в Милане в 1510 году.

Ластерский кодекс Леонардо представляет собой своего рода записную книжку для заметок. Тетрадка состоит из 18 больших листов, сложенных пополам и образующих 72 страницы. Страницы исписаны знаменитым мелким «зеркальным» почерком Да Винчи — справа налево. Манускрипт содержит 360 рисунков и заметок по гидравлическим наблюдениям и исследованиям, в частности по регулированию рек, включая Арно, описана опасность наводнений во Флоренции, также содержатся записи по геологии, палеонтологии, механике и астрономии. Описаны немыслимые для того времени открытия, как, например, подводная лодка и подводная маска.

После смерти Да Винчи рукописи до 1717 года хранились в Риме у Джузеппе Гэцци, который однажды нашел драгоценную тетрадь в коробке со старыми книгами. Он и продал ее Томасу Коку, графу Лестеру, в честь которого и была названа тетрадь. В 1980 году Семья Лестера выставила тетрадь на аукцион и ее купил американский нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5, 6 миллиардов лир.

После смерти Хаммера в 1994 году тетрадь Да Винчи приобрел основатель компании «Микрософт» Билл Гейтс, заплатив более 30 миллионов долларов, в то время 42 миллиардов лир.

Лестерский кодекс Леонардо будет выставлен для обозрения публики в октябре 2018 года в галерее Уффици во Флоренции.