Киев, 24 ноября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна рассчитывает аж на «четыре союза» с Европейским союзом. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 24 ноября, в ходе пленарной сессии саммита «Восточного партнерства».

President.gov.ua Пётр Порошенко

Нынешний — пятый по счету — саммита «Восточного партнерства» снова принес Украине одно лишь разочарование. Дело в том, что в проекте итоговой декларации саммита ничего не сказано о перспективах вступления Украины в Европейский союз. Есть лишь обтекаемая формулировка о том, что страны «Восточного партнерства» следуют неким европейским устремлениям.

Чтобы как-то подсластить пилюлю самому себе Порошенко произнес пространную речь о том, насколько сильно Украина нуждается в Евросоюзе.

В частности, он заявил:

«Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые четыре союза: энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы на Украине».

Эти стремления в «четыре союза» Порошенко назвал «верным путём на данном этапе».

По сути евробюрократы в очередной раз указали Украине на её реально место в Европе — место страны лимитрофа, интересы которой не волную никого в ЕС.

В этой связи довольно показательным выглядит сообщение в Twitter от министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которое он опубликовал как ответ на заявление посла Европейского союза на Украине Хьюга Мингарелли.

Мингарелли заявил, что что ЕС в настоящее время не имеет возможности предложить членство ни одной стране «Восточного партнёрства». Да и вообще, формат «Восточного партнерства» придумывался вовсе не для того, чтобы втянуть бывшие республики СССР в Европейский Союз.

Климкин сдерживался как мог:

«Выполнение Соглашения об ассоциации должно быть для ЕС именно политическим приоритетом, а не делом «техники». Поэтому отношения Украина — ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках «Восточного партнёрства».