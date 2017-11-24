Денвер, США, 24 ноября, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Гражданин США Брок Фрэнклин приговорен к 472 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает телеканал Fox31.

Американская тюрьма

Сообщается, что 31-летний Брок Фрэнклин предстал перед судом по обвинениям в похищении женщин и девочек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Суд города Денвер (США, штат Колорадо) признал Фрэнклина виновным по 30 эпизодам из 34.

В ходе следствия было установлено, что Фрэнклин возглавлял преступную организацию, которая занималась торговлей людьми для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Члены организованной преступной группы под благовидным предлогом заманивали своих жертв, ведя с ними общение в Facebook, затем усыпляли и предоставляли за деньги клиентам в режиме онлайн.

В ОПГ входили семь человек, четверо из которых были признаны виновными и приговорены к различным тюремным срокам.

Фрэнклину, как главарю по совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 472 лет лишения свободы.

По словам официального представителя генеральной прокуратуры штата Колорадо Джанет Дрейк, 472 года тюрьмы — это убедительный сигнал по всей стране о том, что власти «далее на намерены терпеть подобное насилие над людьми».