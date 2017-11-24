Москва, 24 ноября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудил со специальным посланником генерального секретаря Организации Объединённых Наций по ситуации в Сирийской Арабской Республике Стаффаном де Мистурой организацию Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

Минобороны России Сирия

«Мы только что провели очень конструктивные переговоры со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии, обсудили вопросы, связанные с организацией Конгресса сирийского национального диалога», — рассказал Фомин.

По его словам, переговоры прошли в очень доброжелательном и конструктивном ключе.

Напомним, впервые с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Предполагается, что в данном Конгрессе примут участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирийской Арабской Республики, законные власти Сирии, представители внутренней и внешней оппозиции.

В качестве наблюдателей на Конгрессе будут присутствовать представители ООН, Красного креста, Всемирной организации здравоохранения, а также представители ряда великих держав.

Ожидается, что участникам Конгресса удастся сформировать конституционную комиссию, которая составит новый Основной закон Сирии. Также могут быть приняты важные итоговые документы, которые должны будут определить дальнейшую судьбу Сирии.

Сперва планировалось, что Конгресс пройдёт в Сочи 18 ноября, но затем дата была перенесена на более поздний срок.

По итогам трехстороннего саммита лидеров России, Ирана и Турции в Сочи 22 ноября Путин заявил, что его коллеги — Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган поддержали инициативу созыва Конгресса национального диалога Сирии.