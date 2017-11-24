Западная Сахара участвует в Африканской конференции молодежи в Гвинее-Бисау
Тифарити, 24 ноября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Делегация, представляющая Союз молодежи Западной Сахары (UJSARIO), принимает участие в Африканской конференции молодежи в Гвинее-Бисау в столице Бисау, которая проходит с 23 по 25 ноября 2017 года. Об этом 24 ноября сообщает Sahara Press Service.
Вопрос деколонизация последней на африканском континенте колонии находится на повестке дня конференции. Советник по международным отношениям Хамди Юссеф рассказал участникам о последних событиях на африканской арене и о попытках Марокко подорвать единство Африканского Союза, поддерживающего деколонизацию последней колонии на континенте, особенно после возвращения страны в АС. Он призвал участников продолжать поддержку народа Западной Сахары — на протяжении всего периода борьбы за освобождение.
Конференция завершится рекомендацией по Западной Сахаре, последней колонии в Африке.