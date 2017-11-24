Тифарити, 24 ноября, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Делегация, представляющая Союз молодежи Западной Сахары (UJSARIO), принимает участие в Африканской конференции молодежи в Гвинее-Бисау в столице Бисау, которая проходит с 23 по 25 ноября 2017 года. Об этом 24 ноября сообщает Sahara Press Service.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

Вопрос деколонизация последней на африканском континенте колонии находится на повестке дня конференции. Советник по международным отношениям Хамди Юссеф рассказал участникам о последних событиях на африканской арене и о попытках Марокко подорвать единство Африканского Союза, поддерживающего деколонизацию последней колонии на континенте, особенно после возвращения страны в АС. Он призвал участников продолжать поддержку народа Западной Сахары — на протяжении всего периода борьбы за освобождение.

Конференция завершится рекомендацией по Западной Сахаре, последней колонии в Африке.