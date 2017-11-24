Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Топонимическая комиссия при правительстве Санкт-Петербурга предложила губернатору Северной столицы переименовать улицу Восстания в Знаменскую, а десять «номерных» Советских улиц — в Рождественские. Об этом сегодня, 24 ноября, корреспонденту ИА REGNUM по итогам заседания рассказал член комиссии, краевед Алексей Ерофеев.

Валентин Илюшин ИА REGNUM «Бессмертный полк» на площади Восстания, 9 мая 2017 г

Также на комиссии было поддержано предложение о возвращении Красноборскому переулку (между 5-й и 7-й Советскими улицами) названия Рождественский, а улице Книпович в Невском районе — названия Смоляной улицы.

Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям (Топонимическая комиссия) обладает правом предлагать правительству и губернатору города принять те или иные решения относительно городской топонимики. Окончательное слово остается за градоначальником.

Как рассказал Алексей Ерофеев, несмотря на поддержку комиссией предложения вернуть улице Восстания дореволюционное название, соседнюю площадь Восстания, которая получила это имя в 1918 году, члены комиссии не предложили переименовать обратно в Знаменскую, поскольку к площади привязано название станции метро.

«Неразумно, если метро «Площадь Восстания» будет расположено на Знаменской площади. Кроме того, переименовывать станцию нецелесообразно, оформление станции посвящено 1917 году. Это память о двух революциях», — пояснил Алексей Ерофеев.

Зато в городе скоро появится восемь «именных» скверов. В честь писателя Сергея Довлатова будет назван сквер в районе Загородного проспекта, а сквер писателя Николая Чернышевского можно будет посетить на площади Чернышевского. Ещё один сквер получит имя французско-российского артиста балета Мариуса Петипа.

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Также комиссия поддержала наречение сквера на углу Дрезденской и Лидинской улиц в Выборгском районе именем Героя социалистического труда Валентины Котовой. Сквер полярника Николая Корнилова появится на улице Фрунзе. Также в городе будет Емельяновский сквер, в честь одного из руководителей завода им. Жданова (нынешняя «Северная верфь»).

Недалеко от бывшей базы «Спартака» на Крестовском острове появятся скверы имени легендарного тренера ленинградского баскетбольного «Спартака» и сборной Советского Союза Владимира Кондрашина и выдающегося баскетболиста Александра Белова.

Кроме того, около десятка школ получат имена Героев Советского Союза и Героев России, включая имя Зины Портновой.

Кроме того, стало известно, что Серный мост, который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, планируют официально назвать в честь Августина де Бетанкура. Этот испанский архитектор и инженер, перебравшись в Россию в 1808 году, стал одним из создателей транспортной системы в стране.

«Трудно найти место, не связанное с его именем», — пояснил Ерофеев.

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Предложения убрать с карты города целую плеяду Советских улиц и улицу Восстания возмутили членов компартии. Как рассказал в своем Facebook депутат петербургского парламента, «яблочник» Борис Вишневский, глава фракции КПРФ в Заксобрании Ольга Ходунова «билась, как лев, обвиняя комиссию в антисоветском поведении, стыдила тем, что советская власть дала им образование и ученые степени, однако к ее мнению не прислушались».

Напомним, ранее в Петербурге была переименована в Воскресенскую набережная Робеспьера, а улице Пролетарской диктатуры недавно вернули дореволюционное название — Лафонская.

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«Крайнее возмущение» в связи с решениями Топонимической комиссии Петербурга выразил и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Свои эмоции по этому поводу он высказал в телеграмме президенту России Владимиру Путину. По мнению главного российского коммуниста, такие переименования являются «попытками развернуть борьбу с историческим прошлым и поднять новую волну распрей внутри страны».

«Неуважение к решениям наших предков ведет к разрушению исторической памяти, а слом моральных ориентиров молодого поколения грозит нашей Родине самыми тяжелыми последствиями. Именно такой этап в своей жизни переживает братская Украина, захваченная бандеровцами. Подобной тактики придерживается и русофобская власть в Польше», — написал лидер КПРФ президенту страны.

По его мнению, власти обязаны прекратить «недостойные эксперименты и пресечь попытки развернуть новый этап атак на советскую историю». В связи с этим глава КПРФ припомнил Петербургу «ряд весьма сомнительных инициатив, которые привели к массовому возмущению общественности в городе и по всей стране» — скандалы вокруг памятных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку.

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Как уже сказано, голосование Топонимической комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Окончательное решение по переименованию принимает губернатор города Георгий Полтавченко. Ранее градоначальник уже не согласился с несколькими рекомендациями комиссии, например, так и не была переименована в Полюстровскую Свердловская набережная.

Также комиссия рассматривала сегодня возможность переименования улиц Чапаева и Котовского в Большую и Малую Вульфовы, что тоже соответствует топонимике до 1918 года.

В прошлый раз работа петербургской топонимической комиссии оказывалась в центре внимания летом прошлого года, когда мосту в Красносельском районе города было присвоено имя первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. После утверждения этого спорного решения Топонимической комиссии губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, несколько членов в знак протеста покинули состав комиссии.