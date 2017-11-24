Киев, 24 ноября, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что его страна сможет получить от Европейского союза новую макрофинансовую помощь. Об этом сегодня, 24 ноября, пишет «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте!

По словам Порошенко, Европейский союз обещал ему новый пакет макрофинансовой помощи, который начнет действовать с 2018 года. Объем этого пакета, по данным евросоюзных СМИ, может составить 1,8 млрд евро.

«Мы договорились, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об амбициозной программе макрофинансовой помощи. Три транша, такой же объем, что и сейчас, причем начинаем работать с января 2018 года», — рассказал Порошенко после встречи с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в этой стране начался непрекращающийся до сих пор обвал экономики. Он вызван прежде всего тем, что Украина потеряла наиболее экономически развитые регионы Донбасса, курортный Крым, а также разорвала все экономические связи с Россией.

С тех пор поддерживать Украина на плаву может только «финансовая помощь» со стороны Запада. Эта «помощь» на деле является дорогими кредитами, которые выдаются Украине, чтобы поставить её в ещё большую зависимость от Запада, окончательно разрушить её экономику и превратить эту страну в источник дешевой рабочей силы и площадку для сельскохозяйственных угодий западных агрохолдингов.

Уже несколько лет действует программа «финансовой помощи» Международного валютного фонда для Украины. МВФ дозированно выдает Украине валюту, чтобы Киев мог гасить ранее взятые кредиты, но так, чтобы о развитии речь вообще не шла. Взамен этой «помощи» МВФ требует проведения жестких реформ, которые нацелены на то, чтобы люмпенизировать подавляющее большинство украинцев.