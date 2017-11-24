Москва, 20 апреля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Москве реализуется программа реконструкции 39 советских кинотеатров. В настоящее время согласовано 29 проектов кинотеатров столицы по преобразованию их в современные районные центры, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По словам, председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, устаревшие и не использующиеся по назначению здания кинотеатров, построенных в советские годы, превратятся в центры для отдыха и развлечений.

Задача — не только создать коммерчески эффективные объекты, но и возродить историческую функцию советских кинотеатров, сделать их точками притяжения для горожан.

В так называемых центрах культуры можно будет посмотреть кино, встретиться с друзьями в кафе или ресторане, купить всё необходимое для дома, починить и почистить вещи, позаниматься спортом. И всё это рядом с домом.

Положительные заключения получили семь кинотеатров в Южном округе, шесть в Северном, пять в Восточном, четыре в Северо-Восточном, три в Юго-Западном, два в Западном и по одному в Юго-Восточном и Северо-Западном округах.

Позже начнется реконструкция 10 кинотеатров: «Керчь», «Волгоград», «Восход», «Экран», «Витязь», «Ладога», «Марс», «Варшава», «Первомайский» и «Звездный».

Проект реализует компания ADG Group при поддержке правительства Москвы.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жители России любят ходить в кинотеатры смотреть кино. Согласно опросу, кинотеатры являются лидером по посещаемости гражданами РФ. Количество посетителей кино выросла с 33% в 2011 году до 50% в 2018 году.

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