Саранск, 24 ноября, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в селекторном совещании, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Козак с руководителями регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

E-mordovia.ru Владимир Волков принимает участие в селекторном совещании

Основной темой совещания стало исполнение бюджетов субъектов РФ 2017 года. Козак подчеркнул необходимость безусловного выполнения регионами первоочередных обязательств, в том числе касающихся выплаты заработной платы и ее увеличения в соответствии с майскими указами президента РФ. Вице-премьер поставил задачу в кратчайшие сроки предусмотреть эти расходы, чтобы социальные обязательства были профинансированы в полном объеме.

Кроме того, обсуждались вопросы выполнения субъектами РФ обязательств по кредитным соглашениям с Минфином и участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, направленной на снижение долговой нагрузки и финансовое оздоровление регионов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после реструктуризации госдолга Мордовии в 2018—2019 годах дополнительно высвободится 10 млрд рублей. С учетом второго этапа реструктуризации дополнительно высвобождаемые средства региона составят 75% от всего объема планового погашения в 2018—2021 годах, или 9,9 млрд рублей.