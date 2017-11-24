Саранск, 24 ноября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Управление Федеральной службы судебных приставов по Мордовии возглавил Юрий Могин. Нового руководителя представили в ходе встречи главы региона Владимира Волкова с заместителем руководителя ФССП РФ Сергеем Белоусовым, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

E-mordovia.ru Владимиру Волкову представляют нового руководителя УФССП

Одним из приоритетных направлений работы службы является взыскание задолженности по налогам и заработной плате. За десять месяцев 2017 года благодаря работе судебных приставов республики в бюджеты разных уровней перечислено более 3,7 млрд рублей — это почти в ти раза больше, чем в прошлом году.

Отметим, Юрий Могин назначен на должность главы УФССП по Мордовии 21 ноября 2017 года приказом Минюста России. Он более 30 лет прослужил в органах государственной безопасности РФ, занимал должность заместителя начальника УФСБ по Республике Мордовия и вышел в отставку в июле 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в января 2017 года пост главы регионального УФССП покинул Сергей Перов.

С этого момента ведомство в статусе исполняющего обязанности возглавлял советник юстиции Российской Федерации 2-го класса Николай Илькин.