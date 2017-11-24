Вашингтон, 24 ноября, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Цена на техасскую легкую нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сегодня, 24 ноября, превысила $59 за баррель.

Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

Согласно данным торгов, цена на баррель WTI в течение дня поднималась до отметки $59,05 за баррель. К концу торгового дня баррель WTI стоил $58,98.

Биржевые аналитики указывают, что накануне в США был День благодарения и торгов не биржах не было.

Рост цен на баррель WTI аналитики объясняют ожиданиями встречи ОПЕК в Вене, которая состоится 30 ноября.