Москва, 24 ноября, 2017, 22:23 — ИА Регнум. В Совфеде считают, что заявления главы правительства Великобритании Терезы Мэй — пустая риторика.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

Глава британского правительства Тереза Мэй призвала лидеров европейских стран противостоять «враждебным действиям» России.

Пусть Тереза Мэй объяснит, какие враждебные действия Россия предприняла против Британии, указал член Совфеда Алексей Пушков.

«Ни одного. Пустая риторика, прикрывающая нищету политики», — отметил сенатор в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мэй обвинила Россию в подрыве международного порядка. По ее словам, Москва вмешивалась в выборы в других странах и осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Германии и Дании.