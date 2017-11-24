Киев, 24 ноября, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, в Брюсселе завершился саммит «Восточного партнерства», на котором главы государств и правительств стран — членов ЕС обсудили с представителями Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии дальнейшую интеграцию и приняли итоговую декларацию. Украину на саммите представлял президент Петр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Среди достижений украинской делегации можно отметить начало подготовки Украины к вступлению в Цифровой единый рынок ЕС, Энергетический рынок, Таможенный союз и единое авиационное пространство ЕС. При этом с 24 ноября Украина официально стала частью общеевропейской транспортной сети TEN-T. Кроме того, Киев согласовал с Евросоюзом предоставление макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.

В то же время украинской делегации не удалось прописать в итоговой декларации ЕС пункт о «военной агрессии» России в Донбассе. Вместо этого в декларацию был включен пункт, в котором ЕС выразил «обеспокоенность продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях «Восточного партнерства».

Тем не менее под давлением украинской стороны в итоговый вариант декларации был внесен пункт о возможном участии стран ЕС в установлении мира в Донбассе. Участники саммита поддержали привлечение и усиленную роль ЕС в разрешении конфликтов и восстановлении доверия в рамках или в поддержку согласованных форматов переговоров и процессов, в том числе через непосредственное присутствие ЕС (в конфликтных регионах) в случае необходимости, пишет «Европейская правда».

При этом в итоговой декларации содержится упоминание о европейских стремлениях и европейском выборе стран-партнеров.

«Участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор этих партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации», — говорится в декларации.

Участники саммита одобрили полное вступление в силу соглашений об ассоциации с Грузией, Молдавией и Украиной, отметив, что соглашения предусматривают ускорение политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским союзом. Также в ЕС подчеркнули, что будут оказывать финансовую поддержку восточным партнерам только при условии осуществления ими конкретных реформ.

«Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных шагов по внедрению реформ», — говорится в документе.

Во время своего выступления президент Порошенко отметил, что в последние годы Европа получила серьезного противника в лице Российской Федерации с якобы «глубокой антиевропейской повесткой дня».

«Чтобы подорвать Европу, России не нужно атаковать оружием, достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство. Если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой, политически, риторически и идеологически. Мы должны усвоить урок российской гибридной войны по всей Европе — от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии», — сказал Порошенко, слова которого цитирует пресс-служба президента Украины.

По его словам, после событий в Крыму и в Донбассе «старой нормальности» больше не существует.

«Старой нормальности» больше не существует. Пазлы запада и востока Европы должны быть составлены снова вместе — и «Восточное партнерство» может быть интегрирующей частью этого. С выверенной и содержательной стратегией мы сможем превратить регион в крепость политической стабильности, социальной устойчивости и экономического процветания», — считает Порошенко.

Он призвал Европу не рассматривать «Восточное партнерство» «как способ предотвратить стремление стран региона к перспективе членства в ЕС».

«Пока ЕС является эталоном успеха, страны захотят стать его частью. Европейский союз должен защищать себя от тех, кто бросает ему вызов, а не от тех, кто на него смотрит с надеждой и восхищением. Каждая страна «Восточного партнерства» видит такое сотрудничество по-своему. Украина рассчитывает, прежде всего, на так называемые четыре союза — Энергетический союз, Цифровой единый рынок, Таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы в Украине», — рассказал Порошенко.

Глава государства отметил, что в итоговой декларации речь идет о «Европейском партнерстве плюс», где предусматривается участие Молдавии, Украины и Грузии в цифровом едином рынке, энергетическом рынке и таможенном союзе.

«Изучим вопрос доступа к Шенгенскому союзу, который расширяет возможности безвизового режима для украинцев… Мы договорились, что «план Маршала» для Украины, концентрация ресурсов ЕС, будет проработано в единый документ… Не только Украина должна выполнять обязательства, взятые в рамках сотрудничества с ЕС. Но и ЕС наконец-то должен выполнять свои обязательства перед Украиной. Это была наша аргументация, когда мы говорили о ратификации СА… Сейчас мы требуем, чтобы было принято решение о совместном авиационном пространстве. Никаких обсуждений это не требует. Мяч находится на поле ЕС. Они делают усилия, чтобы согласовать эту концепцию… Мы работаем, чтобы ускорить этот процесс», — сказал Порошенко на итоговой пресс-конференции.

Он заявил, что ЕС пообещал выделить Украине макрофинансовую помощь на 2018−2019 годы.

«Вишенка на торте. Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018−2019 годы. Три транша. Такой же объем. Начинаем работать прямо с января 2018 года. На следующей неделе ждем коммюнике… У нас есть договоренность не разглашать цифры, но объемы будет приблизительно такими, как третий транш (1,8 млрд евро — ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

Порошенко также пояснил, почему в итоговой декларации не прописали пункт об осуждении действий РФ в Донбассе и Крыму.

«Дело в том, что в рамках «Восточного партнерства» есть несколько стран, и у них разные темпы интеграции. Если вы почитаете декларацию Европейской народной партии, там четко указаны место и роль России. Удалось ли нам реализовать все, что мы хотели? Ответ — нет. Именно в этом была наша позиция — Европа должна быть жестче, более решительной и объединенной… За последние два дня у меня были встречи с лидерами 15 европейских стран, где мы обсудили перечень проблем», — подытожил Порошенко.

При этом глава ЕС Дональд Туск открыто обвинил Россию в конфликте в Донбассе.

«Мы все понимаем, что конфликты продолжаются и существуют на разных уровнях развития в странах. Мы помним о конфликте в Украине. Он является прямым результатом вторжения и «российской агрессии» по отношению к Украине. И мы никогда не признаем «незаконной аннексии» Крыма. В этом можете не сомневаться», — рассказал Туск, выступая на саммите «Восточного партнерства».

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что борьба с коррупцией и судебная реформа позволят Украине привлечь иностранные инвестиции. Он сообщил, что с января по август 2017 года уровень взаимной торговли между Украиной и странами ЕС вырос на 28%.

«Необходимо обеспечить надлежащее функционирование государственных органов и судебной системы, убедиться, что они служат гражданам. Если реформы в судебной системе и борьбе с коррупцией состоятся, то это будет подкреплять доверие инвесторов в этом регионе», — сказал Юнкер 24 ноября на итоговой пресс-конференции.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина и Евросоюз подписали соглашение о «Взаимопонимании высокого уровня о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину».

«Только подписал Взаимопонимание высокого уровня о распространении карт Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на Украине. Важный шаг для дальнейшей интеграции транспортных сетей Украины и ЕС — теперь будем в европейской сети», — написал Климкин в Twitter.

Общеевропейская транспортная сеть TEN-T представляет собой инфраструктурный проект Евросоюза, который предполагает создание к 2050 году новой транспортной системы на территории ЕС, включающей 94 порта, 38 аэропортов и порядка 15 тыс. км скоростных железных дорог. Решение о распространении TEN-T на соседние с ЕС страны, в том числе на Украину, было принято 21 июня 2016 в Роттердаме министрами транспорта стран Евросоюза, «Восточного партнерства» и Европейской комиссией.

В свою очередь, украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук с сарказмом отметил, что саммит «Восточного партнерства» не принес Украине положительного результата.

«В СМИ опубликован полный текст декларации саммита «Восточного партнерства»: «ПРШНК ПНХ»… Перед началом саммита «Восточного партнерства» Украина получила два месседжа от ключевых чиновников ЕС, после которых, в принципе, Порошенко может сразу ехать назад. Даже — без участия в саммите. Первый — это заявление еврокомиссара по вопросам расширения Хана о том, что никакого «плана Маршалла» для Украине не будет. Мало того, в Украине и так достаточно денег. Второй месседж — это слова главы Еврокомиссии Юнкера, подчеркнувшего, что никто не собирается менять ранее принятую формально под давлением Нидерландов декларацию. Где четко указывается: ассоциация с ЕС не дает Украине никаких перспектив членства в Евросоюзе. Собственно, больше пиариться Порошенко просто не на чем. Ну, хоть живьем увидел короля Бельгии Филиппа. Так сказать — приобщился к великому. Ведь Порошенко тоже хочет быть королем Украины — Рошеном Первым», — написал Корнейчук 24 ноября на своей странице в Фейсбук.

Напомним, в Брюсселе прошел саммит «Восточного партнерства». Главы государств и правительств стран — членов ЕС обсуждают с представителями Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии дальнейшее сотрудничество. Сайт Европейского совета опубликовал итоговую декларацию саммита.