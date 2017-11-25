Москва, 25 ноября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. 20 октября 2017 года мэр Сергей Собянин, торжественно открыл недостроенный парк имени 850-летия Москвы. С тех пор прошло уже больше месяца, однако большинство выявленных тогда недочетов, так до сих пор и не устранены, сообщает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы

«Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра» — пелось в одной известной песне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вот так выглядит недавно благоустроенный парк

Вот и про торжественно открытый более месяца назад парк 850-летия Москвы, можно было бы сказать также, за тем лишь исключением, что вместе с высокими гостями после торжественной церемонии открытия, его покинули и работники. По крайней мере, напрашивается именно такой вывод, когда месяц спустя вновь обнаруживаются замеченные ранее огрехи. Поэтому сказать, когда здесь вновь закипит жизнь и будут устранены все оставшиеся недоделки, крайне затруднительно.

Подробности читайте здесь: Успеть к выборам: В Москве открыли очередной недостроенный парк

Как отмечалось ранее, хотя парк и преобразился, до реального завершения работ по благоустройству оставалось ещё далеко. Если в первой части со стороны Поречной улицы ремонт был завершён, то со стороны Батайского проезда благоустройство шло полным ходом, территория была перекопана, спортивную площадку продолжали собирать, а о лавочках даже и «слуху не было».

Несомненно, в парке имени 850-летия Москвы всё не настолько плохо, как например, в парке имени 50-летия Октября, где «благоустройство» встретило ожесточённое сопротивление москвичей, и власти вынуждены были отступить. Однако и здесь посетившая зелёную зону комиссия специалистов местной управы и общественников, нашли серьёзные нарушения. Но и без специалистов видно, что до завершения работ, ой как ещё далеко. Что, тем не менее, не помещало московскому градоначальнику сделать селфи на фоне благоустроенной половины парка, и на своей странице ВКонтакте доложить местным жителям, о его готовности принимать гостей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, апофеозом сезона стало открытие парка «Зарядье». Многомиллиардный проект, поразил даже не столько своей неустроенностью. Хотя, казалось бы, за такие то «деньжищи», могли бы всё довести до ума. Сколько беспардонностью обвинений выдвинутых его москвичам и гостям столицы, после того, как спустя несколько дней после открытия, начал на глазах у изумленной публики превращаться в пустыню.

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