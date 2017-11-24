Чебоксары, 24 ноября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Чувашии погибли пять человек. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Сообщается, что на 709-м километре федеральной трассы М-7, неподалеку от деревни Старое Янситово пассажирский микроавтобус марки «Опель» столкнулся с большегрузной фурой МАЗ.

В результат столкновения погибли пять человек. Ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной смертельного ДТП мог стать выезд «Опеля» на полосу встречного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

УГИБДД МВД по Чувашии также сообщило, что данный микроавтобус «Опель» был зарегистрирован всего месяц назад, и за это время водитель данной автомашины допустил 18 нарушений скоростного режима, которые были зафиксированы приборами автоматической фиксации.

Уточняется, что микроавтобус не является рейсовым. Известно, что в «Опеле» находились семь человек вместе с водителем. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе «Опель».