Вашингтон, 24 ноября, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Военные операции и военное присутствие США на Ближнем Востоке ошибочны, написал 24 ноября в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Jayel Aheram «Привет!» из Ирака

Глава Белого дома перед своими телефонными переговорами с президентом Турции Реджепом Эрдоганом написал, что турецкий лидер собирается выступить с речью об урегулировании ситуации в «бардак» на Ближнем Востоке, «унаследованный» Трампом.

Присутствие там США изначально было ошибкой, стоившей человеческих жизней и денег, расходы которых достигают шести трлн долларов, заключил Трамп.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп заявлял о намерении добиться мирного урегулирования на Ближнем Востоке. При этом американские СМИ распространили заявление неназванного сотрудника американских властей о том, что США не собираются уходить с территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирийской Арабской Республики неоднократно требовал от Вашингтона вывести военные контингенты США с территории Сирии.