Саранск, 24 ноября, 2017, 21:33 — ИА Регнум. В Мордовии в 2016 году открыли 12 новых производств, в 2017 году в республике начато строительство шести заводов. Только в третьем квартале запущено три крупных производства. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков в ходе конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков на региональной конференции партии «Единая Россия»

В частности, речь идёт о высокотехнологичном производстве силовых кабелей, «Саранском заводе световых приборов» и металлургическом производстве компании «Эпромет». Каждый из этих заводов ежегодно будет выпускать продукции на 3 млрд рублей.

Большинство предприятий смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям. Промышленность республики вышла на ритмичный режим работы. Возобновился рост промышленного производства. Индекс промышленного производства за десять месяцев текущего года составил 111,2%. Объемы отгрузки выросли на 10%. Почти на 6% вырос показатель в строительстве, на 4% — в сельском хозяйстве.

Тружениками села собран рекордный урожай — 1,450 млн тонн зерна. Это лучший результат за всю историю республики. Глава Мордовии отметил, что достичь таких показателей удалось не в самых благоприятных погодных условиях. Урожайность зерновых составила 34,4 центнера с гектара. Такой урожайности республика добилась впервые, превзойдя свой собственный рекорд 2009 года.

«По году производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий должно составить 300 тыс. тонн. Это знаковый рубеж. Могу сказать, что в 2012 году произведено 145 тыс. тонн мяса, достигнут тем самым уровень 1990 года — максимальный показатель советского времени. А за последнюю пятилетку и вовсе сделано невозможное — увеличен этот показатель еще в два раза. Сейчас мы ставим новую планку — в следующие пять лет довести производство мяса до 400 тыс. тонн. И снова эта цель не взята с потолка. Могу сказать, что мощности животноводческих комплексов, строительство которых уже ведется, позволят это сделать», — подчеркнул Волков.

Кроме того, глава региона заверил, что в этом году будут сданы в эксплуатацию практически все объекты, строительство и реконструкция которых ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Успех проведения чемпионата должен укрепить имидж Мордовии как одного из ведущих регионов страны. А наследие чемпионата — новые дороги и гостиницы, жилые дома и студенческие общежития, новые скверы и красивые набережные — будет служить жителям Мордовии еще многие и многие десятилетия», — заключил Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Мордовия выходит на завершающий этап строительства объектов, которые возводятся в ходе подготовки в мундиалю.

Волков полагает, что сейчас необходимо максимально четкое взаимодействие и координация работ между всеми участниками процесса. «Для нас очень важна своевременная сдача объектов при максимальном соблюдении требований по качеству строительства», — считает глава Мордовии.