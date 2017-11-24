Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. С 22 по 24 ноября 2017 в Санкт-Петербурге проходит четвертый фестиваль зрительского короткометражного кино Potential Fest. Событие организовала команда Кино. Платформы Potential, которая с 2014 года занимается поддержкой молодых кинематографистов. 23 ноября для гостей и участников смотра состоялся мастер-класс режиссера и сценариста Алексея Нужного «Практика кинопроизводства», на котором он поделился своим опытом с начинающими режиссерами и рассказал о новом проекте «Толя-робот». Автор короткометражных фильмов «Конверт» (с Кевином Спейси в главной роли) и «Петух»; популярного сериала «Ольга» (отмеченного «ТЭФИ») и кинокомедии «Я худею» (в производстве) признался, что его мечта — делать по-настоящему народное кино, которое покажут в новогодний вечер на «Первом канале».

Пресс-служба Potential Fest / Дмитрий Елисеев Алексей Нужный

Алексей Нужный:

«Мне кажется, я чувствую проблемы людей и могу с помощью легкого комедийного жанра вшить в фильм свое высказывание, чтобы оно было точно построенным, при этом незаметным, но попадающим в цель».

Алексей Нужный отметил, что старается соответствовать потребности зрителей в правде и поэтому делает кино про настоящие человеческие чувства. Его новый сериал «Толя-робот» выйдет на канале ТНТ или ТВ3, в зависимости от того, что в нем перевесит: комедийность или драматичность. Алексею захотелось сделать драматическую комедию про человека с ограниченными возможностями. Это история про молодого парня, который лишился рук и ног, но через несколько лет получил бионические протезы и начал новую жизнь. Толя своим примером пытается вдохновлять родных и знакомых, потерявших надежду, интерес к жизни и радость. Несложно догадаться, что прообразом героя, роль которого исполнит Александр Паль, послужил Ник Вуйчич. В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Алексей Нужный отметил, что в России таких героев еще не было:

«У этого парня были руки, ноги, здоровье и все возможности для развития, но он был инфантильным, жил без цели, как большинство молодых ребят, а когда он потерял руки и ноги и несколько лет прожил в тяжелом состоянии, а потом, наконец, получил протезы, то понял ценность жизни. Мало того, он понял, что может изменить жизнь людей, которые оказываются рядом. Он идет к счастью и ведет за собой близких».

10 декабря 2017 состоится первый съемочный день нового сериала «Толя-робот»: группа создаст пилотную серию и покажет ее руководству канала, которое примет решение о запуске проекта. Алексей Нужный признает, что поставил себе очень сложную задачу:

Пресс-служба Potential Fest / Дмитрий Елисеев Алексей Нужный

«Это взрослая и дико сложная тема, очень важно не свалиться в социальную сложную драму. Дело в том, что сейчас мне захотелось смешить. И сделать так, чтобы это было не обидно для людей с ограниченными возможностями. Они могут видеть себя в нашем герое и чувствовать, что они не одиноки. Видеть, что можно получать удовольствие от жизни, смеяться над собой и своим примером вдохновлять людей, то есть учиться отдавать».

Алексей отмечает, что в сериале довольно закрученный сюжет с любовной линией, историями соперничества и дружбы, но, как все его картины, «Толя-робот» посвящен темам любви и счастья:

«Все мои фильмы про созидание: про то, что человек достоин любви и может быть счастливым в этой стране. Хотя в каждой ленте — свое высказывание, они все о возможности жить в любви, а значит — в счастье. Это история про простых людей, про Россию и про надежду обрести счастье в любом состоянии. Сегодня эта надежда очень нужна зрителю».

Параллельно с разработкой нового проекта команда Алексея завершает создание полнометражного игрового кинофильма «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли. Российские зрители смогут посмотреть эту ленту в кинотеатрах с 8 марта 2018 года. Нужный надеется на успех своей работы:

«Надеюсь, у этого фильма большое будущее. «Я худею» — фильм про женщин, сделанный на честном женском языке про главную женскую проблему: похудение. И он не только про диеты и переживания, связанные с весом, он в целом про женскую суть. Картина получилась и смешной, и честной, что сегодня очень важно для фильма. Я надеюсь, что он не пройдет мимо зрителя, и уверен, что публике понравится».

В разработке у Алексея Нужного вместе с его соратниками — Николаем Куликовым и Константином Майером — находится еще несколько проектов: после съемок сериала «Толя-робот» они планируют снять полнометражный игровой кинофильм.