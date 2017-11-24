Лондон, 24 ноября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. На станции лондонской подземки Oxsford Circus проводится эвакуация людей после сообщений о стрельбе, сообщает 24 ноября официальный пресс-релиз Скотланд-Ярда.

Sunil060902 Вход на станцию метро Oxford Circus

СМИ сообщают, что станция метро, расположенная в центре британской столицы, оцеплена полицией и оттуда выбегают люди, кричащие о бомбе.

По другим данным, на платформе наблюдается задымление, причина которого неясна.

К станции Oxsford Circus направлены расчеты пожарной службы и спецтехника.

На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб.

Полиция Британии пока не сообщала о террористическом акте.