Мурманск, 24 ноября, 2017, 21:11 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Мурманской области подтвердило, что возгорание в нескольких квартирах дома в Мурманске на улице Зелёной 24 ноября произошло из-за утечки бытового газа. Сейчас на месте работают все оперативные службы города. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Прокопенко ИА REGNUM Эвакуация пострадавших при взрыве и пожаре

Предварительно известно, что в угловой квартире дома № 78 по улице Зелёная около 17:00 прогремел взрыв. Из окон начали вырываться языки пламени. Минуту спустя последовал второй хлопок.

«Первый хлопок был не очень сильный, а второй как бахнул, так мы аж все повыскакивали», — рассказали жители дома, находившиеся в момент ЧП дома.

Вторым взрывом в квартире выбило наружу внешнюю плиту перекрытия стены. Внутренние перекрытия дома, по всей видимости, также оказались разрушенными. Огонь перекинулся на квартиру, расположенную по соседству. Кроме того, обрушилась часть кровли. Жителей дома оперативно эвакуировали спасатели, прибывшие на место происшествия.

Также к зданию прибыли сотрудники городской администрации. Они сопроводили эвакуированных людей в здание школы неподалёку. Там будет организован пункт временного размещения. Жителям как минимум одного подъезда возвращаться в свои квартиры может быть небезопасно.

«Разбит оперативный штаб администрации города Мурманска для принятия оперативных решений. Пострадавших отправят в пункт временного размещения. Там их обогреют и напоят чаем», — сообщил начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук.

В квартире, в которой произошёл взрыв, говорят жильцы пострадавшего подъезда, жила молодая семья с двумя маленькими детьми. Что с ними — пока неизвестно. Очевидцы сообщают, что машины скорой помощи увезли как минимум четверых человек. Официальные источники говорят о том, что погибших в ЧП нет, пострадавших — двое.

«Пострадали и госпитализированы два человека. Это мужчина, 1976 года рождения, и женщина, 1933 года рождения», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пожар удалось потушить в течение часа. Однако жителей подъезда, на пятом этаже которого грянул взрыв, домой в ближайшее время не пустят. Находиться в этой части здания может быть небезопасно. Некоторое время они проведут в эвакуационном пункте. Затем, обещает городская администрация, тем, кого не приютят родственники, предоставят пункты временного проживания.

Также придётся мириться с временными трудностями и остальным жильцам дома. Он, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Мурманска, на время отключен от газоснабжения и электричества. На месте ЧП продолжаются работы: эксперты пытаются определить, насколько велика вероятность обрушения всего подъезда.

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Напомним, этот случай взрыва газа в Мурманске третий за последние четыре года. В прошлом году по этой же причине пострадала пятиэтажка на улице Марата. Хлопок бытового газа разрушил внешнюю стену двух верхних этажей одного из подъездов в здании. А в августе 2014 года рухнули несколько этажей дома на улице Невского. Здесь взрыв случился на четвёртом этаже дома, погиб один человек.