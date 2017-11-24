Екатеринбург, 24 ноября, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Суд признал вину трех соучастников по делу о незаконном присвоении участка земли в Свердловской области, одним из которых является бывший координатор областного отделения ЛДПР Иван Обухов, и приговорил каждого к трем годам колонии общего режима. Об этом 24 ноября сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета (СКР) Александр Сапегин.

Места лишения свободы

Следствием и судом установлено, что обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили покушение на мошенничество, выразившееся в попытке присвоения земельного участка общей площадью 400 га в Сысертском районе Свердловской области. Согласно материалам уголовного дела, общая стоимость земельных участков составляет 88 млн рублей.

Подсудимым не удалось довести задуманное до конца благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов по пресечению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2016 года Обухов был доставлен в СИЗО. Суд удовлетворил избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Позже полицией также были задержаны еще двое фигурантов уголовного дела.

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В 2015-м обвиняемые пытались завладеть участком земли в Сысертском районе Свердловской области общей площадью около 400 гектаров. Сообщникам не удалось реализовать свой замысел по причине приостановки Росреестром процедуры перерегистрации прав собственности.

Отметим, что злоумышленники пытались завладеть земельным участком ООО «Светлояр», соучредителем которого является известный бард Александр Новиков.